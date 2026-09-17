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В Прикамье уменьшился размер среднего потребкредита

В августе 2026 года средний размер потребительского кредита в Пермском крае составил 164,3 тыс. руб. По сравнению с августом 2025 года эта сумма снизилась на 2,3%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. 

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Всего в августе в Пермском крае было выдано 42 тыс. потребительских кредитов. По сравнению с июлем этот показатель увеличился на 0,5%.

Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в Пермском крае в августе 2026 года увеличилась и составила 75,9%.