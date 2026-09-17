Мадонна впервые за 23 года откроет церемонию MTV Video Music Awards

Американская певица Мадонна впервые за 23 года откроет церемонию награждения MTV Video Music Awards (VMA), посвященную лучшим видеоклипам. Мероприятие состоится 27 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мадонна

Фото: Brendan McDermid / Reuters Мадонна

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Мадонна открывала самую первую церемонию VMA в 1984 году песней «Like a Virgin». В последний раз она выступала на MTV VMA в 2003 году вместе с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой.

В июле у Мадонны вышел альбом «Confessions II». Сейчас певица находится на первом месте по числу номинаций на VMA. Она номинирована в 11 категориях, включая «Артист года», «Песня года», «Видео года», «Лучшая хореография». На втором месте по числу номинаций певица Тейлор Свифт — в девяти категориях.

Яна Рождественская