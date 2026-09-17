Газовую заправку в Коркино временно закрыли из-за нарушений

Сотрудники Коркинского городского отделения судебных приставов опечатали оборудование газовой заправки, которую обслуживает ООО «Газсервис», на 30 суток. Организацию признали виновной в нарушении требований промбезопасности (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ), сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Челябинской области.

Установлено, что у компании нет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов, а сам объект не зарегистрирован в соответствующем реестре. Кроме того, отсутствуют несколько документов, необходимых во время ЧП. Так, нет плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, договора на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами и инструкции по действиям работников в аварийных ситуациях. Деятельность организации на данный момент создает реальную угрозу для жизни и здоровья людей, решили в суде. Работу заправки приостановили на 30 суток.

Виталина Ярховска