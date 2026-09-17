МегаФон вновь стал лидером рейтинга «Топ1000 российских менеджеров»

Оператор вновь подтвердил статус одного из лидеров российского бизнеса: 14 топменеджеров оператора и его дочерних компаний вошли в ежегодный рейтинг «Топ1000 российских менеджеров», а семь стали победителями в ключевых для бизнеса категориях.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

В соответствии с опубликованным 17 сентября рейтингом первые места заняли:

Хачатур Помбухчан, генеральный директор Топ-250 высших руководителей Эмин Антонян, коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов Топ-40 директоров по цифровой трансформации Дмитрий Рудских, коммерческий директор Топ-100 коммерческих директоров. Олег Телюков, операционный директор риск наличия прописанных людей, долгов, незаконных перепланировок, судебных споров Роман Ермоленко, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Топ-80 директоров по персоналу Владимир Месропян, директор по связям с государственными органами Топ-40 директоров по отношениям с органами власти Дарья Лизунова, корпоративный секретарь Топ-30 директоров по корпоративному управлению

Также в тройку лидеров вошли директор по закупкам и логистике Алексей Крутицкий, финансовый директор Денис Федотов, директор по правовым вопросам Сергей Переверзев, директор по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям Мария Илюкина, директор дирекции ИТинфраструктуры Павел Табашников и директор по складской и транспортной логистике Татьяна Гусева. Управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников вошёл в тройку лидеров среди директоров по развитию.

«Для нас важно, что наше внимание к развитию управленческих талантов дает такие ощутимые результаты. Каждый из вошедших в рейтинг — это пример того, как профессионализм и преданность делу превращаются в реальные достижения компании на рынке. Успех МегаФона строится на сильных лидерах, которые ежедневно решают амбициозные задачи и задают новые стандарты в телекоммуникационной отрасли», — отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Роман Ермоленко.

ПАО «МегаФон»