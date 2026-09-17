FT: ЕС потребовал от Китая ограничить экспорт гибридных автомобилей
Представители Евросоюза призвали Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванные источники. По их словам, европейские автопроизводители уже вынуждены массово сокращать рабочую силу из-за того, что рынок наводнили более дешевые модели китайского производства.
Теперь Брюссель требует от Пекина ограничить экспорт — в противном случае ЕС повысит импортные пошлины, что может привести к новому витку торговой войны. «Если они не ограничат свой экспорт на наш рынок, то это сделаем мы,— цитирует FT неназванного представителя ЕС.— Мы должны действовать. Речь идет о регулируемой торговле».
По словам источников, ЕС хочет, чтобы продажи гибридных автомобилей китайского производства составляли в ЕС не более 15% от общих продаж гибридов. Сейчас китайские гибриды занимают примерно треть от всего европейского рынка таких машин.
Представитель еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича подтвердил, что на этой неделе он проведет переговоры с министром торговли Китая Ван Вэньтао, а в октябре переговоры пройдут в Пекине.
Предлагаемая схема — не прямой запрет поставок, а попытка закрепить количественный предел через договоренность с китайской стороной, используя угрозу пошлин как рычаг переговоров. Близкий по логике инструмент уже обсуждался после повышения тарифов на китайские электромобили: стороны возобновляли переговоры о минимальной цене для поставляемых в ЕС машин китайского производства. Это показывает, что спор может решаться не только тарифами, но и согласованием условий доступа на рынок.
Если договоренность не состоится, конфликт может перейти к односторонним мерам. Осенью 2024 года ЕС повысил пошлины на китайские электромобили, закрепив максимальную ставку на уровне 35%, после чего Китай расценил это как протекционизм и начал антидемпинговые проверки и меры против европейского бренди, молочной продукции и свинины. Среди возможных ответов на новые ограничения также назывались усиление проверок европейских поставщиков и ограничение поставок критического сырья, включая редкоземельные металлы, необходимые для зеленой энергетики и оборонной промышленности.
Для компаний это означает риск одновременного роста издержек и усложнения доступа к рынкам: европейским производителям придется искать альтернативных поставщиков и закладывать в цены более высокие издержки, а китайские предприятия при слабом внутреннем спросе столкнутся с усилением барьеров на ключевых внешних рынках сбыта.