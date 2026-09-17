FT: ЕС потребовал от Китая ограничить экспорт гибридных автомобилей

Представители Евросоюза призвали Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванные источники. По их словам, европейские автопроизводители уже вынуждены массово сокращать рабочую силу из-за того, что рынок наводнили более дешевые модели китайского производства.

Теперь Брюссель требует от Пекина ограничить экспорт — в противном случае ЕС повысит импортные пошлины, что может привести к новому витку торговой войны. «Если они не ограничат свой экспорт на наш рынок, то это сделаем мы,— цитирует FT неназванного представителя ЕС.— Мы должны действовать. Речь идет о регулируемой торговле».

По словам источников, ЕС хочет, чтобы продажи гибридных автомобилей китайского производства составляли в ЕС не более 15% от общих продаж гибридов. Сейчас китайские гибриды занимают примерно треть от всего европейского рынка таких машин.

Представитель еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича подтвердил, что на этой неделе он проведет переговоры с министром торговли Китая Ван Вэньтао, а в октябре переговоры пройдут в Пекине.

Евгений Хвостик