Нетаньяху хочет лишать гражданства Израиля за критику ЦАХАЛа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал две законодательные инициативы, направленные против граждан, которые, по мнению властей, занимаются дискредитацией и клеветой в адрес Армии обороны Израиля. Как сообщает Haaretz, одна из инициатив предусматривает лишение гражданства Израиля за публичное очернение военнослужащих и клевету на ЦАХАЛ. По второму законопроекту будет в 20 раз увеличена максимальная сумма компенсации по судебным искам за клевету в адрес армии.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: Ammar Awad / Reuters
Поводом для заявления премьер-министра среди прочего стал недавний успех документального фильма «NAZA» израильских режиссеров Юваля Абрахама и Рахель Шор на Венецианском кинофестивале. В фильме использованы анонимные рассказы 24 израильских военных и сотрудников разведки, звучит критика методов ведения войны в секторе Газа. Комментируя фильм, премьер Нетаньяху заявил, что его создателям «здесь не место» и государство «ударит и по их карманам, и по их гражданству».
Кроме того, премьер упомянул еще два случая, ставших поводом к выдвижению жестких законодательных инициатив. В частности, это слова лидера партии «Демократы» и бывшего замначальника Генштаба ЦАХАЛ Яира Голана, сказанные им в мае 2025 года. Он заявил, что «здравомыслящая страна не ведет войну против гражданского населения, не убивает детей ради развлечения и не занимается массовым перемещением населения». Второй случай — утечка в сеть видео 2024 года с кадрами издевательств израильских солдат над задержанным палестинцем. По словам Биньямина Нетаньяху, все израильтяне «были шокированы тремя инцидентами, которые причинили огромный ущерб Израилю и солдатам ЦАХАЛа». Инициированные законопроекты еще предстоит одобрить израильскому парламенту.
Юридический эффект инициатив появится только после их одобрения Кнессетом. При этом в Израиле нет единой писаной конституции: судебная система опирается на 13 основных законов и множество законодательных актов, а четко прописанных правил, на основании которых Верховный суд может вмешиваться в решения других органов власти, нет. Из-за этого заранее предсказать, как новые нормы будут применяться и оспариваться, затруднительно.
В теории Верховный суд может наложить вето на принятый закон, однако до сих пор судьи не отменили ни один из основных законов, уважая Кнессет. Поэтому даже если спорные положения будут приняты, их судебная судьба останется неопределенной, а само обжалование не гарантирует ни отмены закона, ни блокировки его применения.