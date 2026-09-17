Нетаньяху хочет лишать гражданства Израиля за критику ЦАХАЛа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал две законодательные инициативы, направленные против граждан, которые, по мнению властей, занимаются дискредитацией и клеветой в адрес Армии обороны Израиля. Как сообщает Haaretz, одна из инициатив предусматривает лишение гражданства Израиля за публичное очернение военнослужащих и клевету на ЦАХАЛ. По второму законопроекту будет в 20 раз увеличена максимальная сумма компенсации по судебным искам за клевету в адрес армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ammar Awad / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ammar Awad / Reuters

Поводом для заявления премьер-министра среди прочего стал недавний успех документального фильма «NAZA» израильских режиссеров Юваля Абрахама и Рахель Шор на Венецианском кинофестивале. В фильме использованы анонимные рассказы 24 израильских военных и сотрудников разведки, звучит критика методов ведения войны в секторе Газа. Комментируя фильм, премьер Нетаньяху заявил, что его создателям «здесь не место» и государство «ударит и по их карманам, и по их гражданству».

Кроме того, премьер упомянул еще два случая, ставших поводом к выдвижению жестких законодательных инициатив. В частности, это слова лидера партии «Демократы» и бывшего замначальника Генштаба ЦАХАЛ Яира Голана, сказанные им в мае 2025 года. Он заявил, что «здравомыслящая страна не ведет войну против гражданского населения, не убивает детей ради развлечения и не занимается массовым перемещением населения». Второй случай — утечка в сеть видео 2024 года с кадрами издевательств израильских солдат над задержанным палестинцем. По словам Биньямина Нетаньяху, все израильтяне «были шокированы тремя инцидентами, которые причинили огромный ущерб Израилю и солдатам ЦАХАЛа». Инициированные законопроекты еще предстоит одобрить израильскому парламенту.

Алена Миклашевская