Объем досрочного погашения ипотеки в Челябинской области вырос на 41%

В январе — июне 2026 года жители Челябинской области внесли досрочные платежи по ипотеке на сумму 15,8 млрд руб. Это на 40,9% больше, чем за первое полугодие 2025-го, сообщает агентство «Долговой консультант».

В целом по стране россияне досрочно погасили займы на жилье на 748,6 млрд руб. за первые шесть месяцев этого года. Показатель увеличился на 33,8%. Среднемесячный объем выплат превысил 124 млрд руб. против 93 млрд руб. годом ранее. Причиной эксперты агентства называют снижение ставок по вкладам — теперь выгоднее вкладывать средства с депозитов в погашение кредитов. Кроме того, дополнительно платить за ипотеку граждане могут с помощью поступлений от налоговых вычетов, различных государственных выплат и субсидий.

Виталина Ярховска