Вошедший в воздушное пространство России британский самолет сел в КНР

Британский бизнес-джет Gulfstream G650ER, пролетевший через воздушное пространство России, совершил посадку в международном аэропорту округа Чанша Хуанхуа в Китае. Об этом свидетельствуют данные полетов, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Джет вылетел из аэропорта Лутон в Великобритании, далее пересек воздушное пространство России и Монголии. Над Китаем лайнер начал постепенное снижение и в 4:53 мск приземлился в Чанша Хуанхуа.

Gulfstream G650ER — дальнемагистральный бизнес-джет, способный совершать беспосадочные перелеты на расстояния свыше 13 тыс. км. В феврале 2022 года в ответ на европейские ограничения Россия ввела запрет на полеты для воздушных судов из 36 стран, включая Британию.