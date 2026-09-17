Вошедший в воздушное пространство России британский самолет сел в КНР
«РИА Новости»: пролетавший над Россией британский бизнес-джет сел в Китае
Британский бизнес-джет Gulfstream G650ER, пролетевший через воздушное пространство России, совершил посадку в международном аэропорту округа Чанша Хуанхуа в Китае. Об этом свидетельствуют данные полетов, с которыми ознакомилось «РИА Новости».
Джет вылетел из аэропорта Лутон в Великобритании, далее пересек воздушное пространство России и Монголии. Над Китаем лайнер начал постепенное снижение и в 4:53 мск приземлился в Чанша Хуанхуа.
Gulfstream G650ER — дальнемагистральный бизнес-джет, способный совершать беспосадочные перелеты на расстояния свыше 13 тыс. км. В феврале 2022 года в ответ на европейские ограничения Россия ввела запрет на полеты для воздушных судов из 36 стран, включая Британию.
С 11:00 25 февраля 2022 года Росавиация запретила воздушным судам, связанным с Великобританией или зарегистрированным там, летать в Россию и над ее воздушным пространством.
Решение было ответом на запрет Великобритании для самолетов «Аэрофлота» совершать полеты в страну.