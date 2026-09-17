Саратовская область удвоит срок налоговых льгот для резидентов технопарков

Правительство Саратовской области подготовило законопроект о расширении фискальных преференций для крупного бизнеса. По итогам встречи губернатора Романа Бусаргина с председателем региональной думы Алексеем Антоновым анонсировано увеличение срока действия пониженной ставки налога на имущество для резидентов индустриальных парков с пяти до десяти лет, сообщает пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telagram-канал Романа Бусаргина Фото: Telagram-канал Романа Бусаргина

Льгота будет доступна компаниям, инвестирующим в создание недвижимого имущества на территории субъекта не менее 3 млрд руб. Власти рассчитывают, что десятилетний горизонт планирования снизит нагрузку на бизнес в период окупаемости и станет определяющим фактором при выборе промплощадки. В частности, мера призвана ускорить наполнение Столыпинского индустриального парка. Инициатива господина Бусаргина в ближайшее время будет внесена на рассмотрение парламента.

Никита Маркелов