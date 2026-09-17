Жительнице Токмака дали 12 лет за переводы украинской пенсии ВСУ
Запорожский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы жительницу Токмака 1957 года рождения. Ее признали виновной в финансировании ВСУ из своей украинской пенсии. Об этом сообщили ТАСС в инстанции.
Женщина проходит по делу о госизмене (ст. 275 УК), то есть оказании финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России. Из 12 лет один год она проведет в колонии общего режима.
По данным следствия, женщина получила гражданство России в 2023 году, но продолжила выступать против спецоперации, негативно относилась к представителям российских органов власти и проводимой ими политике. Ей также начисляли украинскую пенсию на банковский счет.
В одной из проукраинских групп в Telegram жительница Токмака нашла пост об оказании финансовой помощи ВСУ с реквизитами банковской карты. С августа 2023-го по май 2025 года она сделала 39 переводов на сумму более 60 тыс. руб. из своей украинской пенсии.
В аналогичных делах суды квалифицировали переводы по статье о государственной измене, когда указывали на военное назначение средств: в Томской области суд отметил переводы в интересах ВСУ для приобретения дронов-камикадзе, амуниции и военной техники, а в Свердловской области — средств на приобретение экипировки, боеприпасов и предметов тактической медицины для ВСУ. То есть в описанных судами конструкциях ключевым становится направление финансовой помощи и ее предполагаемое использование в интересах ВСУ.
По таким делам назначались длительные сроки лишения свободы. В октябре 2024 года Томский областной суд дал двум местным жителям девять и восемь лет по статье 275 УК РФ, в апреле 2025 года Свердловский областной суд приговорил гражданина РФ к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тыс. руб., а в сентябре 2025 года жительница Энергодара получила 14 лет после перечисления 2 949 гривен волонтерам и военнослужащим из Украины.