Жительнице Токмака дали 12 лет за переводы украинской пенсии ВСУ

Запорожский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы жительницу Токмака 1957 года рождения. Ее признали виновной в финансировании ВСУ из своей украинской пенсии. Об этом сообщили ТАСС в инстанции.

Женщина проходит по делу о госизмене (ст. 275 УК), то есть оказании финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России. Из 12 лет один год она проведет в колонии общего режима.

По данным следствия, женщина получила гражданство России в 2023 году, но продолжила выступать против спецоперации, негативно относилась к представителям российских органов власти и проводимой ими политике. Ей также начисляли украинскую пенсию на банковский счет.

В одной из проукраинских групп в Telegram жительница Токмака нашла пост об оказании финансовой помощи ВСУ с реквизитами банковской карты. С августа 2023-го по май 2025 года она сделала 39 переводов на сумму более 60 тыс. руб. из своей украинской пенсии.