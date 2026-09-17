В Уфе жену участника СВО обвиняют в жестоком обращении с малолетними детьми

Жительница Демского района Уфы обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних дочерей (ст. 156 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Уфы.

Проверка прокуратуры района установила, что фигурантка дела, мать двух малолетних дочерей, жестоко обращалась с детьми, причиняя вред их физическому и психическому здоровью и нравственному развитию. В августе прошлого года в своей квартире она избила свою малолетнюю дочь, подожгла полотенце, чтобы напугать детей. Обвиняемая снимала свои действия на камеру мобильного телефона и отправляла супругу, с которым начат бракоразводный процесс. Он находится в зоне СВО.

По инициативе органа опеки детей передали в приют.

Майя Иванова