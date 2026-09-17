В Подмосковье ночью зафиксировали первые заморозки

Этой ночью в Московской области зафиксировали первые в осеннем сезоне заморозки. В Черустях температура воздуха опустилась ниже нуля, рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Москве на метеостанции в ВДНХ минимальная температура составила +7,3 °С. На других метеостанциях столицы было от +5 °С до +11,5 °С. В Новой Москве температура опускалась до +3,7 °С. На территории ЦФО заморозки также отмечены в Костромской области, где минимум составил –0,9 °С, уточнил метеоролог.

«В условиях антициклональной погоды минимальная температура воздуха часто наблюдается в момент, близкий к восходу солнца... Нынешний эпизод заморозков на территории ЦФО будет непродолжительным — уже ближайшей ночью небо закроет "облачное одеяло" приближающегося атмосферного фронта и местами пройдут небольшие дожди»,— отметил господин Леус.

По прогнозу синоптиков, 17 сентября в Москве потеплеет до +23 °С, такая же температура ожидается по области. В Гидрометцентре говорили, что погоды, при которой начнут отопление, в Москве не ожидается до октября.