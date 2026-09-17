Осужденный за взятки экс-начальник пермской колонии не смог отменить формулировку увольнения

Пермский краевой суд признал законным изменение формулировки увольнения бывшего начальника исправительной колонии №29 Дмитрия Ассанова — с «в связи с нарушением условий контракта» на «утрату доверия». Об этом сообщает «Новый компаньон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Properm.ru Фото: Properm.ru

В мае 2025 года Мотовилихинский суд Перми признал бывшего начальника исправительной колонии №29 Дмитрия Ассанова виновным в получении взяток на общую сумму 4 млн руб., приговорив его к 12 годам лишения свободы, штрафу в размере 8 млн руб. и лишению звания подполковника.

После возбуждения уголовного дела господин Ассанов был уволен из системы ФСИН по отрицательным основаниям в связи с нарушением условий контракта. Прокуратура через суд потребовала изменить формулировку на «утрату доверия». В апреле 2026 года Ленинский суд удовлетворил требования надзорного органа.

Господин Ассанов обжаловал это решение в апелляции, но краевой суд его жалобу не удовлетворил.