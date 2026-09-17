Более 680 млн рублей направят на ремонт Национального музея Удмуртии

На ремонт Национального музея Удмуртии имени Кузебая Герда направят более 680 млн руб. Средства выделены в рамках нацпроекта «Семья». Об этом сообщила врио главы республики Ольга Абрамова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Работы планируется начать в следующем году. Речь идет о восстановлении здания бывшего Арсенала — одного из исторически значимых объектов Ижевска. По словам главы республики, только в этом году музей посетили 93 тыс. человек.

«Будем приводить его в порядок, это важно и для жителей, и здорово с точки зрения туризма»,— добавила врио главы региона.

Кроме того, в следующем году в Удмуртии планируют начать еще один крупный ремонт — в Сарапульском театре. Ожидается, что обновление объектов позволит расширить экскурсионные и театральные программы.