Новак провел совещание по ситуации в экономике
Вице-премьер Александр Новак провел совещание, посвященное анализу текущего состояния экономики, сообщили в правительстве. В обсуждении приняли участие министр экономического развития Максим Решетников, представители Минтруда, Минпромторга, Минстроя, Минтранса, а также Банка России и экспертного сообщества.
Вице-премьер Александр Новак
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
Минэкономразвития представило данные о макроэкономических показателях. Объем ВВП за период с января по июль 2026 года увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Суммарный оборот розничной торговли, сферы услуг и общественного питания за семь месяцев вырос на 4,8%, при этом продажи в рознице прибавили 5,4%. Реальные доходы населения в первой половине года увеличились на 6,5%, а уровень безработицы в июле составил 2,3%.
Участники совещания отдельно рассмотрели динамику ценообразования. Годовая инфляция на 14 сентября достигла 6,2%. В августе зафиксировано снижение цен на 0,1% в месячном выражении, что обусловлено удешевлением продуктов питания и услуг.
Сочетание слабого роста выпуска с быстрым расширением потребления означает, что замедление экономики не сводится к падению спроса. Низкая безработица сама по себе не соответствует классическому переохлаждению: в Банке России описывали его как ситуацию, когда экономическая активность падает ниже потенциального уровня и растет безработица, тогда как безработица в 2026 году держалась у исторического минимума. При этом жесткие условия кредитования сдерживают не только спрос, но и инвестиции, а значит могут ограничивать будущее предложение продукции.
Для понимания обсуждения важна предыстория: 15 апреля 2026 года на совещании по экономическим вопросам было отмечено снижение ВВП, не соответствовавшее прогнозам, после чего правительству поручили подготовить предложения по мерам возобновления роста. Поэтому в текущей конфигурации экономики ключевое ограничение связано не с исчезновением потребительской активности, а с тем, что кредитные условия могут одновременно охлаждать спрос и сужать возможности дальнейшего расширения предложения.