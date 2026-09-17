Новак провел совещание по ситуации в экономике

Вице-премьер Александр Новак провел совещание, посвященное анализу текущего состояния экономики, сообщили в правительстве. В обсуждении приняли участие министр экономического развития Максим Решетников, представители Минтруда, Минпромторга, Минстроя, Минтранса, а также Банка России и экспертного сообщества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Александр Новак

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Вице-премьер Александр Новак

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Минэкономразвития представило данные о макроэкономических показателях. Объем ВВП за период с января по июль 2026 года увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Суммарный оборот розничной торговли, сферы услуг и общественного питания за семь месяцев вырос на 4,8%, при этом продажи в рознице прибавили 5,4%. Реальные доходы населения в первой половине года увеличились на 6,5%, а уровень безработицы в июле составил 2,3%.

Участники совещания отдельно рассмотрели динамику ценообразования. Годовая инфляция на 14 сентября достигла 6,2%. В августе зафиксировано снижение цен на 0,1% в месячном выражении, что обусловлено удешевлением продуктов питания и услуг.