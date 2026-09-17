Цены на промтовары в Челябинской области за месяц выросли на 3%

В августе 2026 года индекс цен производителей промышленных товаров по Челябинской области был выше июльского показателя на 3%. К декабрю 2025-го он увеличился на 5%, следует из отчетности Челябинскстата.

За месяц сильнее всего выросли цены в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов — на 12%. Показатель в обрабатывающих производствах увеличился на 3,3%, в добыче полезных ископаемых — на 1,6%. Дешевле стало только обеспечение электроэнергией, газом и паром с кондиционированием воздуха — на 1,8%.

По сравнению с декабрем 2025 года в августе 2026-го цены в сфере водоснабжения выросли вовсе на 39,8%. На 14,3% подорожала добыча полезных ископаемых, на 4% снизился показатель в обрабатывающих производствах. Падение цен в направлении обеспечения электричеством оценивают в 3,6%.

Виталина Ярховска