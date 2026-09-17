В Самаре в облсуде в качестве потерпевшей по делу об убийстве экс-мэра Самары допросят его дочь

Людмила Тархова, дочь убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, даст показания в Самарском областном суде в качестве потерпевшей по делу в четверг, 17 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Тархова

Фото: Иван Петров Людмила Тархова

Фото: Иван Петров

В настоящее время она доставлена в зал заседания.

Дело об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи возбудили 3 февраля 2025 года по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Поводом стало заявление об исчезновении супругов, поданное 30 января 2025 года другом семьи Александром Кузнецовым.

По версии следствия, убийство произошло в период с 25 ноября 2024 года по 2 января 2025 года. 31-летняя внучка Тарховых Екатерина Тархова и Дмитрий Метревели отравили супругов: Дмитрий привез из Грузии ядовитое вещество, Екатерина подсыпала порошок в капсулы с лекарствами, которые Тарховы принимали постоянно. Когда супруги погибли, преступники заморозили тела с помощью жидкого азота, расчленили, пропустили через мясорубку, смешали с гречкой и раскидали по мусорным контейнерам. Следы в квартире замыли химикатами.

Останки так и не нашли — поиски на полигоне «Преображенка» результатов не дали, но эксперты обнаружили в квартире биологические следы погибших — кровеносные сосуды и жировую ткань, а также следы компрессии на кусочках кожи.

Екатерина Тархова находится под стражей в СИЗО с 5 февраля 2025 года. Ей предъявлено обвинение по семи-восьми статьям УК РФ, среди которых убийство двух лиц (в том числе беспомощного, с особой жестокостью, из корыстных побуждений, организованной группой), надругательство над телами, кража (десять эпизодов), мошенничество (три эпизода), умышленное уничтожение имущества, похищение документов и подделка документов. Она полностью признала вину только в убийстве, частично — в мошенничестве и продаже имущества, отрицает надругательство над телами и часть эпизодов кражи.

Светлана Метревели — предприниматель, которую следствие считает организатором убийства: по версии следствия, она разработала план, познакомилась с Екатериной Тарховой за границей, у той были перед ней долги. Светлана находится за пределами РФ, объявлена в международный розыск, заочно арестована. Ее племянник Дмитрий Метревели — соучастник, привез яд из Грузии и помог избавиться от тел, также находится за пределами России, объявлен в международный розыск и заочно арестован. Дело в отношении обоих Метревели выделено в отдельное производство.

Также по делу в качестве обвиняемой проходит 80-летняя Таисия Киселева. Ей инкриминируется кража — она помогла продать автомобиль Натальи Тарховой Toyota RAV4. Киселева находится под домашним арестом.

По версии следствия, после убийства Екатерина похитила имущество и деньги погибших на сумму более 2 млн рублей: ювелирные украшения, картины, шубы, телевизор, машину, а также по поддельной доверенности получила 500 тыс. рублей дивидендов деда от ООО «Новитрек».

Людмила Тархова с декабря 2022 года отбывает заключение в колонии общего режима за вымогательство в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Ленинский районный суд Самары приговорил дочь бывшего главы города к семи годам колонии общего режима за то, что она требовала 200 млн рублей с заместителя председателя Самарской губернской думы Александра Милеева.

Георгий Портнов