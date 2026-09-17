Уроженца Башкирии приговорили к 14 годам за диверсию в Краснодарском крае

Краснодарский краевой суд приговорил к 14 годам лишения свободы уроженца Башкирии Анатолия Янситова, признанного виновным в диверсии (п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Первые три года он будет находиться в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По материалам дела, в мае 2024 года подсудимый по указанию человека, с которым общался в мессенджере, прибыл к железнодорожным путям около хутора Новоукраинского Крымского района. Он вскрыл релейный шкаф, залил внутрь горючие жидкости и поджег его. Из-за действий Анатолия Янситова было полностью уничтожено оборудование, движение на участке железнодорожных путей было ограничено, семь пассажирских поездов задержаны на 3– 9 часов. Он снял поджог на видео.Материальный ущерб РЖД составил 451,91 тыс. руб.

Подсудимого установили и задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

Майя Иванова