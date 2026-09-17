Сменилось руководство в агрофирме «Ариант»

Генеральным директором ООО «Агрофирма „Ариант“» назначен Денис Дородных. Информация об этом появилась в системе «СПАРК-Интерфакс».

Денис Дородных сменил на посту Елену Сизареву, возглавлявшую предприятие с марта по сентябрь 2026 года. Как сообщает „Ъ“ со ссылкой на Россельхозбанк, управляющий структурами холдинга «Ариант», решение о смене руководителя объясняется завершением определенного этапа управления активом. Елена Сизарева выполнила задачи и переходит на другую работу. Новый глава предприятия займется реконструкцией производственных мощностей, выводом компании на экспортные рынки и повышением эффективности бизнеса.

Четыре компании агрохолдинга «Ариант» перешли в собственность государства в апреле 2024 года. Тогда Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования Генеральной прокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. неосновательного обогащения с бывших собственников промышленной группы ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова, а также с членов их семей. В счет указанной суммы были изъяты 100% акций и имущество ООО «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная», агрофирмы «Ариант» и «Центра пищевой индустрии — Ариант».

Виталина Ярховска