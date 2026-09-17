Умер амбассадор психоделического поп-арта Питер Макс

Немецко-американский художник Питер Макс, прославившийся психоделическими работами в стиле поп-арт, умер в одной из больниц Манхэттена после долгой борьбы с болезнью Альцгеймера. Ему было 88 лет. Об этом сообщил его друг Майкл Пагнотта, пишет Rolling Stone.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Питер Макс

Фото: Peter Morgan / Reuters Питер Макс

Фото: Peter Morgan / Reuters

Питер Макс родился в еврейской семье в Берлине в 1937 году. Семья бежала от преследований нацистов в Шанхай, затем жила в Израиле и в 1953 году обосновалась в Бруклине. После окончания средней школы господин Макс поступил в Лигу студентов-художников Нью-Йорка (Art Students League of New York). В 1960-х он начал карьеру в области графического дизайна и создал плакат «Be In» для первого крупного фестиваля хиппи 1967 года в Сан-Франциско. Также американское правительство наняло художника для разработки серии знаков «Добро пожаловать в США», которые в 1978 году установили на пограничных пунктах.

Питер Макс был официальным художником Олимпийских игр 2002 и 2006 годов, Чемпионата мира по футболу 1994 года. Его работы также украшали самолет Boeing 777 авиакомпании Continental Airlines и лайнер компании Norwegian Cruise Line. Художник создавал портреты Тейлор Свифт, Пола Маккартни и президентов США. Одним из крупнейших проектов стала серия картин с изображением Статуи Свободы, написанных в Белом доме по приглашению первой леди Нэнси Рейган в 1981 году.

В 1997 году господин Макс признал себя виновным в мошенничестве после того, как налоговая служба США (IRS) обвинила его в сокрытии доходов от продажи своих произведений искусства на сумму более $1 млн. Ему назначили два месяца заключения, но суд разрешил отбыть наказание по программе временного освобождения для работы (work-release). Художник выплатил $30 тыс. штрафа и отработал 800 часов общественных работ, преподавая искусство в школах Гарлема.