Газотранспортную компанию обязали выплатить 1,4 млн рублей за загрязнение воздуха в Лысьвенском округе

Чайковский городской суд Пермского края обязал ООО «Газпром трансгаз Чайковский» возместить вред, причиненный атмосферному воздуху. Иск в суд подала природоохранная прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» транспортирует природный газ по магистральному газопроводу «Уренгой — Центр-2», проходящему через Лысьвенский округ. В апреле 2022 года в ходе аварии газопровода произошел выброс загрязняющих веществ в атмосферу. В воздух попало 4 543 971 куб. м газа. Несмотря на принятые меры прокурорского реагирования, ущерб так и не был возмещен. В ходе судебного разбирательства факт причинения вреда подтвердился.

Суд обязал ООО «Газпром трансгаз Чайковский» компенсировать ущерб, выплатив в доход бюджета Лысьвенского муниципального округа 1,4 млн руб. Ответчик не согласился с принятым решением и подал апелляционную жалобу.