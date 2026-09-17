Газотранспортную компанию обязали выплатить 1,4 млн рублей за загрязнение воздуха в Лысьвенском округе
Чайковский городской суд Пермского края обязал ООО «Газпром трансгаз Чайковский» возместить вред, причиненный атмосферному воздуху. Иск в суд подала природоохранная прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.
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ООО «Газпром трансгаз Чайковский» транспортирует природный газ по магистральному газопроводу «Уренгой — Центр-2», проходящему через Лысьвенский округ. В апреле 2022 года в ходе аварии газопровода произошел выброс загрязняющих веществ в атмосферу. В воздух попало 4 543 971 куб. м газа. Несмотря на принятые меры прокурорского реагирования, ущерб так и не был возмещен. В ходе судебного разбирательства факт причинения вреда подтвердился.
Суд обязал ООО «Газпром трансгаз Чайковский» компенсировать ущерб, выплатив в доход бюджета Лысьвенского муниципального округа 1,4 млн руб. Ответчик не согласился с принятым решением и подал апелляционную жалобу.