В Уфе управляющую компанию заставили восстановить разрушенную отмостку дома

Прокуратура Октябрьского района Уфы провела проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

Установлено, что по заявке управляющей компании «Уфаводоканал» устранил утечку воды на Уфимском шоссе. Но после проведения земляных работ участок не привели в первоначальный вид. Из-за этого просел грунт и разрушилась отмостка многоквартирного дома.

Прокуратура внесла представление руководителю предприятия.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранили.

Майя Иванова