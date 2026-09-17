Ростехнадзор хочет привлечь ЮГК к ответственности за невыполнение предписаний

В Арбитражный суд Челябинской области поступило три иска от Уральского управления Ростехнадзора к ПАО «Южуралзолото группа компаний». Ведомство хочет привлечь ответчика к ответственности за невыполнение предписаний (ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ), сообщает пресс-служба суда.

Какие именно требования управления Ростехнадзора предприятие не реализовало, на данный момент неизвестно. Все иски приняты к производству, предварительные заседания назначены на 30 сентября, 12 и 20 октября 2026 года. ЮГК часто уличали в различных нарушениях на карьерах. Самым крупным стал прорыв дамбы на Светлинском месторождении в 2024 году, принесший ущерб в размере 4 млрд руб. Однако по этому инциденту выплатить ущерб должен только экс-президент компании Константин Струков.

Виталина Ярховска