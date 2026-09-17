В Самарской области на сельхозземлях ликвидировали свалку

Во вторник, 15 сентября, управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям зафиксировало факт ликвидации захламления участка сельскохозяйственного назначения в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Свалку твердых коммунальных отходов общей площадью 33 кв. м выявили в 2025 году на территории Ставропольского района. Собственнику сельхозугодий было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства РФ. В 2026 году правообладатель участка ликвидировал захламление.

В сентябре во время повторного выездного обследования ведомство удостоверилось, что нарушение устранено.

Руфия Кутляева