Сестра Ким Чен Ына осудила МАГАТЭ за заседание по денуклеаризации КНДР

Сестра Ким Чен Ына и глава отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен осудила проведение Генассамблеи Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене. На ней обсуждался вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова. Текст заявления приводит ЦТАК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава отдела ЦК Трудовой партии Кореи и сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чен

Фото: Jorge Silva / Reuters Глава отдела ЦК Трудовой партии Кореи и сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чен

Фото: Jorge Silva / Reuters

«Нарушение резолюций СБ ООН, угроза глобальному миру и безопасности, полная и необратимая денуклеаризация, соблюдение международных обязательств… Как и предполагалось, на 70-й сессии Генеральной ассамблеи Международного агентства по атомной энергии звучит такой знакомый вздор»,— пишет Ким Ё Чен.

Статус КНДР как ядерного государства является необратимым, добавила она. «Никак нельзя изменить нынешнюю реальность, когда этот статус физически и законно уже увековечен»,— указано в заявлении.

Эрнест Филипповский