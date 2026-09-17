Сестра Ким Чен Ына осудила МАГАТЭ за заседание по денуклеаризации КНДР
Сестра Ким Чен Ына и глава отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен осудила проведение Генассамблеи Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене. На ней обсуждался вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова. Текст заявления приводит ЦТАК.
Глава отдела ЦК Трудовой партии Кореи и сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чен
Фото: Jorge Silva / Reuters
«Нарушение резолюций СБ ООН, угроза глобальному миру и безопасности, полная и необратимая денуклеаризация, соблюдение международных обязательств… Как и предполагалось, на 70-й сессии Генеральной ассамблеи Международного агентства по атомной энергии звучит такой знакомый вздор»,— пишет Ким Ё Чен.
Статус КНДР как ядерного государства является необратимым, добавила она. «Никак нельзя изменить нынешнюю реальность, когда этот статус физически и законно уже увековечен»,— указано в заявлении.
Для Пхеньяна отказ от ядерного оружия означает не обычную уступку на переговорах, а пересмотр конституционного порядка. Ядерный статус КНДР был закреплен в конституции в 2023 году, поэтому Ким Чен Ын подчеркивал, что призывы к отказу от ядерного оружия равнозначны посягательству на конституционный строй, и этот статус объявлен необратимым.
Такая конструкция сужает предмет возможных переговоров: требование полной денуклеаризации сталкивается с заявленной КНДР конституционной нормой. В сентябре 2025 года президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён называл более реалистичной альтернативой временную заморозку ядерной программы как «временную чрезвычайную меру», а не ее полный демонтаж.
Дополнительное ограничение создает отсутствие международного контроля: МАГАТЭ не имело возможности проводить инспекции на ядерных объектах КНДР с 2009 года. Северокорейские власти также настаивают, что агентство не имеет юридических прав вмешиваться во внутренние дела страны, не подписавшей Договор о нераспространении ядерного оружия, что осложняет не только отказ от арсенала, но и проверку любых договоренностей.