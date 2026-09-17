Пассажиропоток аэропорта Перми снизился на 3,8% по сравнению с прошлым годом

За восемь месяцев 2026 года пассажиропоток аэропорта Большое Савино составил 1,3 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель уменьшился на 3,8%. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на данные краевого минтранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Перми Фото: пресс-служба аэропорта Перми

В настоящее время аэропорт Перми обслуживает регулярные авиарейсы по 29 направлениям: 17 внутренним и 12 международным.

Пассажиропоток на внутренних авиалиниях снизился по сравнению с прошлым годом на 12,9%. Самыми популярными направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Численность пассажиров на международных рейсах выросла по сравнению с 2025 годом на 61,2%. Самыми востребованными направлениями стали Турция (Анталья), Египет (Шарм-эш-Шейх и Хургада), Вьетнам (Нячанг), Армения (Ереван) и Таиланд (Пхукет).