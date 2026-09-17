Возможного убийцу участницы конкурса «Миссис Россия – Вселенная» задержали за границей

За границей задержан россиянин, обвиняемый в убийстве участницы конкурса «Миссис Россия—Вселенная». Установить его местонахождение удалось благодаря помощи Турции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Убийство произошло в июле в одном из населенных пунктов Одинцовского городского округа Подмосковья. СМИ писали, что в момент нападения женщина гуляла с собакой недалеко от ЖК «Ромашково». Следствие считает, что между женщиной и ее знакомым «возник конфликт на почве личных неприязненных отношений», и мужчина нанес ей несколько ранений, от которых она умерла. По данным РЕН ТВ, тело 39-летней жертвы нашли в сумке, оставленной в лесополосе.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В августе мужчина был объявлен в розыск. Следствие установило, что обвиняемый покинул территорию России: он вылетел из Внуково в Турцию, откуда проследовал в другую страну. Сотрудники подмосковного ГУ МВД по каналам Интерпола направили срочный запрос турецким коллегам.

«Его местонахождение установлено. Разыскиваемый задержан. В настоящее время он находится под стражей»,— добавила госпожа Волк, не приведя других подробностей.