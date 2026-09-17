В Дуванском районе в ДТП погиб подросток

Вечером 16 сентября в Дуванском районе в дорожной аварии погиб школьник на самокате, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.

По предварительным данным, на Пролетарской улице в селе Дуван 58-летний водитель ВАЗ-21214 сбил электросамокат М365 PRO, который внезапно выехал на проезжую часть из-за припаркованного на обочине автомобиля.

За рулем электросамоката находился подросток. Пострадавшего на машине скорой помощи доставили в реанимационное отделение, где он скончался.

Майя Иванова