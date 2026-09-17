WWA: причиной обрушения ледника в Непале стало глобальное потепление

Группа исследователей World Weather Attribution (WWA) заявила, что причиной схода ледника, который стал причиной разрушений в Непале и Тибете в августе, стало изменение климата. Об этом сообщает Reuters.

По данным ученых, быстрое повышение температуры в регионе привело к истончению ледников и таянию льда и вечной мерзлоты в Гималаях.

Как указано в исследовании, средняя температура в Гималайском регионе в августе была примерно на 5 градусов по Цельсию выше нормы. Увеличение средней температуры на 1,5 градуса произошло из-за изменения климата. Обильные снегопады в октябре и ноябре прошлого года также привели к увеличению объема талой воды.

С 2000 года ледники в регионе истончаются примерно на полметра в год, что приводит к изменению нагрузки на горные породы. Таяние вечной мерзлоты также могло ослабить скальную стену.

25 августа на горе Лангтанг-Лирунг произошел обвал ледника. Часть льда рухнула в ущелье реки Лхенде-Кхола, что привело к перекрытию русла. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще три реки. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в шести регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая. По состоянию на 15 сентября погибшими в результате катастрофы признаны почти 1,4 тыс. человек.

Эрнест Филипповский