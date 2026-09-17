Глава Башкирии призвал Курултай не принимать быстрых решений по коррупции в ВС республики

Курултай Башкирии не стал рассматривать предложение отправить в отставку председателя Верховного суда Башкирии Раиля Шайдуллина. С предложением внести тему в повестку обратился единоросс, зампредседателя парламентского комитета по общественной безопасности Виктор Гурьев, однако глава Башкирии попросил перенести обсуждение.

«Депутатское сообщество обеспокоено ситуацией в судейском корпусе. Прошу дополнить повестку вопросом: "Проект постановления об обращении Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан по вопросам соблюдения требований законодательства Российской Федерации и Кодекса судейской этики руководством Верховного суда Республики Башкортостан РБ и его судьями". Действия руководства Верховного суда Республики Башкортостан должны получить оценку с дальнейшим прекращением полномочий председателя Шайдуллина», — обратился господин Гурьев.

До голосования о включении вопроса в повестку дело не дошло. С заявлением к депутатам выступил Радий Хабиров, который вновь изложил доводы, озвученные на совещании правительства 14 сентября, касающиеся использования судейским корпусом гаража администрации Уфы и увеличения численности судей из Татарстана в судах Башкирии. В частности, он обратил внимание на тот факт, что руководителем Советского райсуда Уфы, принимающего решения о мере пресечения по самым резонансным уголовным делам, является выходец из Татарстана. Ранее Советский райсуд отказал следователю СКР в аресте бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева, обвиняемого в коррупционных преступлениях. ВС Башкирии оставил это решение в силе.

«Уважая ваше решение, я вас прошу вновь перенести рассмотрение вопроса», — посоветовал господин Хабиров, попросив дождаться результатов доследственной проверки.

Таким образом, в повестке заседания Курултая остался лишь доклад о комплексной государственной поддержке предпринимательских инициатив участников СВО и их семей, с которым выступил первый вице-премьер — глава минэкономразвития Башкирии Рустам Муратов.

Идэль Гумеров