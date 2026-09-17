Заксобрание Прикамья поддержало федеральный законопроект о штрафах за неисполнение решений оперштабов

Законодательное собрание Пермского края в рамках внеочередного дистанционного заседания одобрило проект федерального закона об установлении административной ответственности за неисполнение решений губернаторов и региональных оперативных штабов. Позиция краевого парламента будет направлена в Госдуму РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Законопроект, внесенный в Госдуму РФ федеральным правительством, предлагает установить штрафы за неисполнение решений глав регионов и оперштабов: для граждан — от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 300 тыс. до 1 млн руб. Для организаций также предусматривается возможность административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. Срок давности привлечения к ответственности предлагается установить в размере трех лет.

Решения региональных оперативных штабов направлены на координацию работы органов власти, силовых структур и муниципалитетов в условиях угроз безопасности и кризисных ситуаций, в том числе при угрозе применения беспилотных летательных аппаратов. В Пермском крае по решениям оперштаба, в частности, создано подразделение БАРС для противодействия БПЛА и приняты меры поддержки бизнеса после атак беспилотников.