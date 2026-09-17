Землетрясение магнитудой 4,2 произошло рядом с Новороссийском

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 41 км от Новороссийска и в 12 км к юго-западу от станицы Варениковской Краснодарского края, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По данным сейсмологов, очаг находился на глубине 10 км.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что получили оповещение о толчках в 6:20 мск 17 сентября. Эпицентр находился в районе станицы Гостагаевской. Жалоб от жителей не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.