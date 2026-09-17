За пять лет «ММК-МЕТИЗ» инвестировал в развитие производства более 5 млрд рублей

Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» за последние пять лет реализовал инвестиционную программу для развития производства на сумму 5,3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ММК.

На данный момент предприятие делает основной акцент на развитии высокопрочного крепежа из подката ММК, применяемого в машиностроении и строительстве для создания надежных соединений в конструкциях. Благодаря запуску нового производства сварочной проволоки удалось нарастить объемы продаж за счет замещения импортных аналогов. Для нужд трубной отрасли, в дополнение к существующему широкому ассортименту, освоено несколько новых разновидностей легированной сварочной проволоки. Кроме того, при поддержке регионального фонда развития промышленности на предприятии реализован масштабный проект по производству импортозамещающего крепежа и проволоки, инвестиции в который составили 1,5 млрд руб. Введены в эксплуатацию комплекс волочильных станов, линия термообработки и оцинкования проволоки. Дополнительные мощности позволили за восемь месяцев 2026 года увеличить реализацию оцинкованных канатов почти на треть. Предприятие также освоило производство канатов для кошелькового невода и ваерных канатов для оснастки траулеров.