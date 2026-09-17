В Оренбурге задержали продавца поддельного iPhone за 25 тысяч рублей

В отдел полиции Оренбурга накануне обратилась 38-летняя жительница Акбулакского района, которая заявила о хищении у нее 25 тысяч рублей. Ранее за такую стоимость она приобрела iPhone у местного жителя, который оказался поддельным, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили, что задержанный мужчина приобрел в оптово-розничном комплексе неоригинальный телефон марки iPhone 17 Pro Max за 6,7 тыс. руб. Вместе со смартфоном ему выдали поддельный чек, согласно которому стоимость устройства составляла 169 тыс. руб. Некоторое время обвиняемый пользовался телефоном, однако вскоре решил продать его из-за нужды в деньгах. Познакомившись с потерпевшей, он предложил ей купить мобильный за 25 тыс. руб., заверив, что смартфон оригинальный. Женщина согласилась и перевела деньги на указанный счет.

Задержанный пояснил, что потратил средства на личные нужды. В отношении оренбуржца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Яна Вежлева