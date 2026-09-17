Выбросившему щенка с девятого этажа жителю Ижевска назначили наказание

Октябрьский райсуд Ижевска признал местного жителя виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель (ст. 245 УК). Подсудимый сбросил щенка с девятого этажа. Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Инцидент произошел в марте 2026 года. По данным суда, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. После падения щенок получил черепно-мозговую травму и на следующий день умер от остановки сердца.

Суд назначил виновному 280 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.