Оренбуржец подал в суд на администрацию за падение дерева на автомобиль

Житель Оренбурга подал иск против администрации Северного округа для взыскания материального ущерба, причиненного в результате падения дерева на его автомобиль. Данные сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

Суд установил, что дерево росло на неразграниченном участке, однако находилось возле автодороги на территории администрации Северного округа города, которая обязана нести ответственность за ее содержание. В связи со случившимся ответчика обязали выплатить истцу 144 тыс. руб. и возместить судебные расходы. Мэрия подавала апелляционную жалобу, однако судебная коллегия оставила решение без изменения. Решение суда уже вступило в законную силу.

Яна Вежлева