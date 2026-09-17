В Оренбургской области во время пожара погиб ребенок

В селе Краснохолм Оренбургской области вечером 16 сентября зафиксирован пожар на территории хозяйственной постройки по улице Тургенева. Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили погибшего ребенка 2019 года рождения, сообщает пресс-служба ведомства в МАХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для ликвидации пожара были задействованы семь специалистов и три единицы спасательной техники. По факту случившегося начата проверка прокуратурой региона. Прокурор Дзержинского района Оренбурга Анатолий Жерновков сообщит о ее результатах прокурору области Руслану Медведеву. СУ СК России по Оренбургской области возбудило уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Яна Вежлева