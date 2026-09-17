Обвиняемым в атаке дронов на регионы России челябинским водителям отменили арест

Московский городской суд освободил из-под стражи четырех водителей из Челябинска, которым вменяют атаку дронов на регионы России в июне 2025 года (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). До этого Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение в их отношении, сообщает „Ъ“.

Мосгорсуд не стал удовлетворять ходатайство СКР и продлевать содержание под стражей челябинским водителям-дальнобойщикам Александру Зайцеву, Андрею Меркурьеву, Михаилу Рюмину и Сергею Канурину. Как считает следствие, 1 июня организаторы теракта, сотрудники Службы безопасности Украины, активизировали беспилотники, которые находились в грузовиках водителей, и дроны атаковали самолеты. Дальнобойщики, по мнению следствия, знали о том, что находится в их машинах. Минобороны был причинен ущерб в размере 2 млрд руб. Однако, по данным „Ъ“, первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин не утвердил обвинение. Он указал, что следствие не смогло найти прямые доказательства виновности водителей, а косвенных улик недостаточно для того, чтобы направлять дело в суд. Прокурор вернул материалы в ГСУ СКР на новое расследование.

Кроме того, фигурантам вменяют незаконные приобретение и перевозку взрывчатки организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

Виталина Ярховска