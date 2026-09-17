Апелляционный суд подтвердил снятие челябинских кандидатов «Яблока» с выборов

Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) оставил в силе решение о лишении регистрации кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Ярослава Щербакова и Андрея Талевлина. Суд отклонил жалобы политиков, признав законным их отстранение от избирательной кампании, следует из материалов дела.

Заседание под председательством судьи Светланы Вдовиченко состоялось 16 сентября. Политики из челябинского штаба «Яблока» участвовали в заседании в формате видеоконференции из зала облсуда. Апелляционная инстанция рассматривала жалобы на решения Челябинского областного суда, который ранее удовлетворил иски представителя партии «Зеленые» Артема Кунгурцева. Поводом для отмены регистрации челябинских «яблочников» послужило нарушение законодательства об интеллектуальной собственности: в агитационных роликах господ Щербакова и Талевлина были использованы изображения граффити Бэнкси и портрет Андрея Сахарова без подтверждения авторских прав.

В ходе разбирательства Ярослав Щербаков настаивал на необоснованности претензий, указывая на отсутствие доказательств принадлежности авторских прав стороне истца. Тем не менее, прокуратура и представители избирательных комиссий поддержали позицию об отмене регистрации. После решения апелляционного суда в Санкт-Петербурге постановление вступило в законную силу.

На 17 сентября также назначено рассмотрение жалоб по поводу снятия других кандидатов от «Яблока» — Валентины Комковой, Оксаны Боярской и Сергея Фарымы.

Евгений Рыженьков