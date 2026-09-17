Предпринимателя из Кудымкара осудили за мошенничество при ремонте школы

Кудымкарский суд признал местного предпринимателя виновным в мошенничестве при ремонте школы и приговорил к принудительным работам. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Как установило следствие, предприниматель заключил муниципальный контракт на ремонт спортзала и вспомогательных помещений школы в селе Юсьва. С июня по август 2021 года бизнесмен, не выполнив работы, предусмотренные сметной документацией, внес ложные сведения в акт о приемке выполненных работ и предоставил заказчику справку об их стоимости. Впоследствии фигурант незаконно получил денежные средства за фактически не выполненные работы. Ущерб. нанесенный школе, составил 420 тыс. руб.

Суд назначил виновному наказание в виде двух с половиной лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, а также взыскал в пользу муниципального учреждения причиненный материальный ущерб в полном объеме.