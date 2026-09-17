Минобороны Японии планирует закупить 52 тысячи дронов до 2031 года

Япония планирует с 2027 по 2031 год закупить около 52 тыс. беспилотных систем, указано в предварительном проекте программы укрепления обороны страны. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

По информации агентства, дроны будут предназначены для атак на базы противника и сбора разведданных. Около 10 тыс. из них должны иметь возможность совершать полеты на большие расстояния и специализироваться на атаках наземных целей. Около 7,5 тыс. будут собирать разведывательную информацию и вести наблюдение, еще 1,3 тыс. дронов пойдут на защиту от кораблей.

На закупку потребуется более 9 трлн иен ($58 млрд), что почти вдвое превышает сумму, выделенную на текущие пять лет. Кроме того, общие расходы на оборону могут вырасти с 43 трлн иен до 70-80 трлн иен, сообщили агентству источники в правительстве Японии.

Эрнест Филипповский