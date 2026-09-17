Минобороны Японии планирует закупить 52 тысячи дронов до 2031 года
Япония планирует с 2027 по 2031 год закупить около 52 тыс. беспилотных систем, указано в предварительном проекте программы укрепления обороны страны. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники.
По информации агентства, дроны будут предназначены для атак на базы противника и сбора разведданных. Около 10 тыс. из них должны иметь возможность совершать полеты на большие расстояния и специализироваться на атаках наземных целей. Около 7,5 тыс. будут собирать разведывательную информацию и вести наблюдение, еще 1,3 тыс. дронов пойдут на защиту от кораблей.
На закупку потребуется более 9 трлн иен ($58 млрд), что почти вдвое превышает сумму, выделенную на текущие пять лет. Кроме того, общие расходы на оборону могут вырасти с 43 трлн иен до 70-80 трлн иен, сообщили агентству источники в правительстве Японии.
Масштабная закупка беспилотных систем Министерством обороны Японии вписывается в стратегический сдвиг, зафиксированный в национальной стратегии безопасности в декабре 2022 года. Тогда Япония впервые закрепила за собой право на контрудар по базам противника и командным центрам с использованием дальнобойных ракет.
Это право может быть реализовано при условии, что нападение уже произошло или неизбежно, нет другого способа его остановить, а сила применяется в минимально необходимом объеме. Для создания такого потенциала ответного удара Токио ранее планировал увеличить дальность своих противокорабельных ракет Type 12, закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и разработать собственные гиперзвуковые вооружения.
Таким образом, планируемые к закупке ударные и разведывательные беспилотники дополняют эти усилия, обеспечивая новые средства для выполнения задач контрудара. Эти планы также отражают значительный рост оборонных расходов: на период 2023–2027 годов уже было запланировано 43 трлн иен, что на 56% больше, чем за предыдущие пять лет, а к концу 2027 финансового года расходы должны достичь 2% ВВП против 1,24% в 2022 финансовом году.