Axios: Трамп проведет переговоры по Ирану с лидерами стран Персидского залива

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидерами стран Персидского залива во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Стороны намерены обсудить дальнейшие шаги в войне с Ираном. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По информации издания, американский президент встретится с лидерами или главами МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана. Как сообщил другой собеседник Axios, встреча может быть расширена за счет участия других арабских и мусульманских лидеров.

Встреча будет посвящена идеям США по послевоенной стратегии. Окончательный план, как ожидается, будет утвержден после промежуточных выборов в американский Конгресс.

Сегодня во время выступления на митинге в Северной Каролине Дональд Трамп заявил, что США и Иран приближаются к окончанию войны. По его словам, Тегеран напрямую сообщил Вашингтону о том, что хочет заключить сделку.