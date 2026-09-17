Трамп поручил исключить канадские товары из госзакупок США
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, подразумевающий исключение канадских товаров из федеральных госзакупок. Информация опубликована на сайте Белого дома.
Согласно документу, Торговому представителю США и Административно-бюджетному управлению поручено принять меры по выявлению продукции канадского происхождения, чтобы исключить ее из системы закупок гражданских федеральных ведомств.
Меморандум не вводит мгновенный тотальный запрет, но закладывает правовую основу для дальнейших ограничений. Как сообщает канадский CBC News, США ежегодно закупали канадские товары для госнужд в среднем на $1,6 млрд начиная с 2021 года.
Решение об ограничении доступа канадских товаров к федеральному заказу последовало на фоне нового обострения торговых отношений США и Канады. В августе 2026 года США ввели 50-процентные пошлины на несколько категорий канадского импорта общей стоимостью около $20 млрд, после чего Канада объявила о зеркальном ответе с 8 сентября.
22 августа 2026 года под американские пошлины попали, в частности, канадские пиво и сыр, а ответные канадские тарифы в размере от 15% до 50% охватили американские товары на $27,6 млрд. Компромиссное торговое соглашение после нескольких недель переговоров заключить не удалось, и ограничение госзакупок стало еще одним шагом в рамках этого конфликта.