Трамп поручил исключить канадские товары из госзакупок США

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение об ограничении доступа канадских товаров к федеральному заказу последовало на фоне нового обострения торговых отношений США и Канады. В августе 2026 года США ввели 50-процентные пошлины на несколько категорий канадского импорта общей стоимостью около $20 млрд, после чего Канада объявила о зеркальном ответе с 8 сентября.

22 августа 2026 года под американские пошлины попали, в частности, канадские пиво и сыр, а ответные канадские тарифы в размере от 15% до 50% охватили американские товары на $27,6 млрд. Компромиссное торговое соглашение после нескольких недель переговоров заключить не удалось, и ограничение госзакупок стало еще одним шагом в рамках этого конфликта.