Музыка Майкла Джексона, матч «Ак Барса» и «Гастрономическая летопись Казани»
Куда сходить и что посмотреть в Казани с 17 по 23 сентября
Концерты
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
«Пятый элемент»
19 сентября в театре Камала выступит духовой квинтет оркестра театра «Пятый элемент». В программе — произведения Ф. Ахметова, А. Луппова, Е. Шиповой, С. Лысенко, А. Ишмуратова, В. Коулмана, Д. Эгея и Зекинья ди Абреу. В составе: флейта, гобой, кларнет, фагот и валторна.
Стоимость билетов — от 1500 рублей. (6+)
Музыка Майкла Джексона
19 сентября в Доме Simple Music пройдет концерт Simple Music Ensemble, посвященный музыке Майкла Джексона. В камерном исполнении прозвучат легендарные хиты — от Beat It до Stranger in Moscow.
Стоимость билетов — от 1500 рублей. (0+)
Надежда и Григорий Кадышевы
19 сентября на «Татнефть Арене» выступят Надежда и Григорий Кадышевы с ансамблем «Золотое кольцо». В программе — песни и танцы.
Стоимость билетов — от 2000 рублей. (6+)
Фэнтези-метал
20 сентября в Big Twin Arena выступит метал-группа «Эпидемия» с симфоническим концертом к 30-летию коллектива. В программе — песни за всю историю группы, от боевиков до баллад, а также композиции с нового альбома. Значительную часть концерта группа исполнит вместе с симфоническим оркестром.
Стоимость билетов — от 4000 рублей. (12+)
Постановки
Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ
«Осенний отголосок»
20 сентября в театре Камала покажут комедию «Осенний отголосок». У профессора, безгранично преданного татарской филологии и своей жене, в канун юбилея случается катастрофа, которая разрушает его идеальный образ в глазах семьи. Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский и английский.
Стоимость билетов — от 500 рублей. (12+)
«И никого не стало»
22 сентября в театре Камала покажут спектакль «И никого не стало» Самарского театра им. М. Горького. Триллер по роману Агаты Кристи «Десять негритят» в постановке Миши Лебедева. По сюжету десять незнакомцев оказываются запертыми на острове, где их ждут тайны, подозрения и встреча со смертью.
Стоимость билетов — от 1000 рублей. (16+)
Выставки
«Гастрономическая летопись Казани»
До 1 ноября в Национальном музее Татарстана работает выставка «Гастрономическая летопись Казани». В экспозиции — более 150 предметов из фондов музея: посуда эпохи Волжской Булгарии, агитационный фарфор 1920-х, настенные часы из трактира XIX века, меню разных эпох и предметы из «Дома татарской кулинарии». Три эпохи собраны в одном пространстве: от булгарских караван-сараев и купеческих трактиров до советских фабрик-кухонь и кафе «Сказка».
Стоимость билетов — от 150 рублей. (0+)
«Гелий Коржев. Свет и тень»
До 27 сентября в Выставочных залах Присутственных мест работает выставка «Гелий Коржев. Свет и тень» к 100-летию художника, одного из ключевых представителей «сурового стиля». В экспозиции — более 100 произведений из Третьяковской галереи, Русского музея, РОСИЗО и других собраний. Впервые представлены дневниковые записи и воспоминания Коржева об истории создания работ.
Стоимость билетов — от 300 рублей. (0+)
Спорт
Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ
Флорбол
20 сентября в спортивном комплексе «Бустан» казанский флорбольный клуб «Ирбис» встретится с «Барракудой» в рамках Высшей флорбольной лиги.
Стоимость билетов — от 700 рублей. (0+)
Хоккей
21 сентября на «Татнефть Арене» «Ак Барс» встретится с тольяттинской «Ладой» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В прошлой встрече 3 марта «Ак Барс» уступил тольяттинской команде со счетом 3:5.
Стоимость билетов — от 700 рублей. (0+)