Хакеры потребовали у Revolut $3 млн, угрожая продажей данных клиентов
Хакеры группировки iamnotavillain, похитившие персональные данные клиентов британской финтех-компании Revolut, потребовали выплатить им $3 млн. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).
Хакеры опубликовали ультиматум с цифровым таймером на своем сайте. Группировка требует перечислить им 6 тыс. криптовалюты Monero (XMR) в течение суток, угрожая в противном случае продать конфиденциальные записи другим криминальным структурам.
Утечка затронула минимум 680 клиентских счетов. По данным FT, хакеры получили доступ к файлам через взлом почты правительства Италии, несколько месяцев направляя запросы под видом правоохранительных органов. Среди похищенных данных оказались истории транзакций, сканы паспортов, водительских прав и фото для процедур подтверждения личности.
Представители Revolut заявили, что не получали никаких прямых обращений или требований о выкупе от злоумышленников. В компании подчеркнули, что оказывают пострадавшим клиентам «незамедлительную поддержку» и сотрудничают с правоохранительными органами.
В феврале 2026 года Financial Times сообщала об утечке сканов паспортов и других документов сотен участников инвестиционной конференции Abu Dhabi Finance Week, которые оказались в открытом доступе не из-за взлома, а из-за размещения на незащищенном облачном сервере. После обращения газеты доступ к данным был закрыт, а организаторы подтвердили наличие уязвимости у стороннего поставщика.
Полные сканы паспортов, по данным Financial Times, представляют высокую ценность для мошенников в даркнете, поскольку могут быть использованы для несанкционированного доступа к аккаунтам или других киберпреступлений.