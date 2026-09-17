Хакеры потребовали у Revolut $3 млн, угрожая продажей данных клиентов

Хакеры группировки iamnotavillain, похитившие персональные данные клиентов британской финтех-компании Revolut, потребовали выплатить им $3 млн. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Хакеры опубликовали ультиматум с цифровым таймером на своем сайте. Группировка требует перечислить им 6 тыс. криптовалюты Monero (XMR) в течение суток, угрожая в противном случае продать конфиденциальные записи другим криминальным структурам.

Утечка затронула минимум 680 клиентских счетов. По данным FT, хакеры получили доступ к файлам через взлом почты правительства Италии, несколько месяцев направляя запросы под видом правоохранительных органов. Среди похищенных данных оказались истории транзакций, сканы паспортов, водительских прав и фото для процедур подтверждения личности.

Представители Revolut заявили, что не получали никаких прямых обращений или требований о выкупе от злоумышленников. В компании подчеркнули, что оказывают пострадавшим клиентам «незамедлительную поддержку» и сотрудничают с правоохранительными органами.