Трамп потребовал от ФРС снизить процентные ставки до 1%
Президент США Дональд Трамп потребовал от Федеральной резервной системы (ФРС) снизить процентные ставки до 1%. Ранее ФРС объявила о первом повышении ставки с 2023 года.
«Мы „тащим на себе“ почти каждую страну в мире, и так больше продолжаться не может», — написал господин Трамп в Truth Social.
16 сентября ФРС повысила ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта — до целевого диапазона 3,75%–4%.
Как сообщает CBNC, решение Федерального комитета по открытому рынку (FOMC), состоящего из 12 членов, было принято единогласно. Инфляция в стране остается повышенной, заявили в комитете. Большинство членов комитета прогнозируют еще одно повышение регулятором в ближайшем будущем.
Президент США назвал решение неадекватным, пригрозив прекратить торговлю со странами, имеющими профицит в торговле с США. «Снизьте процентные ставки для Соединенных Штатов Америки, и быстро!»— добавил он.
Требование президента США не устанавливает ставку напрямую: решение принимает большинством голосов Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC), в который входят 12 членов. При этом ФРС ориентируется на состояние рынка труда, инфляционное давление и ожидания, а также на финансовые и международные события, поэтому политическое пожелание должно конкурировать с экономическими аргументами и процедурой коллегиального решения.
Даже назначение лояльного Дональду Трампу главы регулятора, по оценкам января 2026 года, не обязательно привело бы к резкому снижению ставки: большинство членов совета управляющих придерживалось осторожного подхода. Это ограничивает возможность быстро изменить денежную политику через одного руководителя.
Конфликт затрагивает не только размер ставки, но и доверие к независимости ФРС. В августе 2025 года после заявления Трампа о возможном увольнении члена правления ФРС доллар, фьючерсы на американские индексы и долгосрочные казначейские облигации подешевели; экономисты оценивали подчинение регулятора воле президента как опасный прецедент.