Трамп потребовал от ФРС снизить процентные ставки до 1%

Президент США Дональд Трамп потребовал от Федеральной резервной системы (ФРС) снизить процентные ставки до 1%. Ранее ФРС объявила о первом повышении ставки с 2023 года.

«Мы „тащим на себе“ почти каждую страну в мире, и так больше продолжаться не может», — написал господин Трамп в Truth Social.

16 сентября ФРС повысила ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта — до целевого диапазона 3,75%–4%.

Как сообщает CBNC, решение Федерального комитета по открытому рынку (FOMC), состоящего из 12 членов, было принято единогласно. Инфляция в стране остается повышенной, заявили в комитете. Большинство членов комитета прогнозируют еще одно повышение регулятором в ближайшем будущем.

Президент США назвал решение неадекватным, пригрозив прекратить торговлю со странами, имеющими профицит в торговле с США. «Снизьте процентные ставки для Соединенных Штатов Америки, и быстро!»— добавил он.