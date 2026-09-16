Жительницу Заречного приговорили к году колонии за обман пенсионера на 570 тысяч

Пензенский областной суд оставил в силе приговор 18-летней жительнице Заречного, осужденной за мошенничество по предварительному сговору в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В срок наказания зачтено время нахождения осужденной в психиатрическом стационаре, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По данным ведомства, в январе 2024 года подсудимая нашла в интернете объявление о подработке и вступила в сговор с неустановленными лицами. Выполняя роль курьера, она трижды приезжала к 83-летнему пенсионеру и забирала деньги — 250 тыс., около 240 тыс. и 100 тыс. руб., которые переводила на счета сообщников, получая по 5 тыс. руб. за поездку. Пенсионеру мошенники сообщили, что его дочь попала в ДТП и деньги нужны для ее освобождения от уголовной ответственности и лечения.

Суд назначил девушке год лишения свободы в исправительной колонии общего режима. С нее взыскано 567,4 тыс. руб. в пользу потерпевшего, а мобильный телефон, использованный при совершении преступления, конфискован. Приговор вступил в силу.

Нина Шевченко