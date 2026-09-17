Вратарь «Балтики» мячи не ловит

В девятом туре чемпионата России по футболу «Зенит» на выезде победил «Балтику» — 3:2. У петербуржцев отличились их лучшие бомбардиры Александр Соболев и Максим Глушенков, которые забили сами и еще помогли сделать это Луису Энрике. Но у калининградцев очень слабо сыграл вратарь Евгений Латышонок, ранее выступавший за «Зенит». В другом матче тура «Локомотив» не сумел одолеть на своем поле «Крылья Советов», добившись лишь ничьей 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Перед девятым туром «Зенит» и «Балтика» находились недалеко друг от друга — на пятом и седьмом местах соответственно. Действующего чемпиона страны уж точно не устраивало текущее турнирное положение, но его ждало непростое испытание. В том, что с «Балтикой» не бывает простых матчей, тем более на ее поле, неоднократно могли убедиться и сами петербуржцы. Да, они обыграли команду Андрея Талалаева в трех предыдущих официальных встречах, но со скользким счетом 1:0, а еще однажды в противостоянии с ней была зафиксирована нулевая ничья.

В нынешнем чемпионате, правда, калининградцы дома стали выступать хуже, чем в гостях, набрав на своем стадионе всего четыре очка из 11. Победив на «Ростех Арене» московское «Динамо», затем они уступили «Спартаку» с «Локомотивом», а с «Рубином» разошлись вничью. Впрочем, и тогда их соперникам во многом повезло.

Крайне импульсивный главный тренер «Балтики» снова наблюдал за игрой с трибуны, досиживая наложенную на него четырехматчевую дисквалификацию. Хотя скорее для Талалаева хуже было то, что матч из-за перебора желтых карточек пропускал центральный защитник Эдуардо Андерсон.

Да и сама встреча началась с неприятного сюрприза от бывшего голкипера «Зенита» Евгения Латышонка, который оказался явно не готов к удару из-за штрафной площади Максима Глушенкова.

Вроде полузащитник гостей бил из не самого удобного положения и отнюдь не в угол, тем не менее на девятой минуте Латышонок пропустил довольно легкий гол.

«Балтика» попыталась поскорее исправить ошибку своего вратаря, и уже его коллеге Денису Адамову пришлось выручать «Зенит» после удара Константина Шильцова. И вообще хозяева в этом отрезке владели заметным преимуществом, но на 16-й минуте Латышонок допустил просто кошмарный ляп. Он не только зачем-то далеко вышел из ворот, когда уже раскручивалась зенитовская контратака, так еще и упал, когда пятился назад, причем именно в тот момент, когда Александр Соболев решил пробить со сверхдальней дистанции. Как Латышонок пропустил настолько простой мяч, который летел прямо ему в руки, понять невозможно. В хоккее за такое обычно сразу меняют вратаря.

Тем не менее калининградцы справились и с этой напастью, сократив разницу на 22-й минуте. Шильцов выполнил навес в направлении Брайана Хиля, открывшегося в районе дальней штанги, и лучший бомбардир «Балтики» головой переправил мяч в сетку из-под своего бывшего одноклубника Кевина Андраде, который теперь играет за «Зенит». Но больше в первом тайме у подопечных Талалаева шансов не было. Хорошо еще, что они не потеряли капитана команды Андрея Менделя, когда Дуглас Сантос, приземляясь, шипами наступил ему на голову. Все выглядело как несчастный случай, и счастье, что в этом эпизоде обошлось без серьезной травмы.

Впрочем, в дебюте второго тайма Латышонок опять совершил фактически результативную ошибку.

Удар Глушенкова после розыгрыша стандарта не представлял какой-то невероятной опасности, и его вполне можно было отбить хотя бы на угловой. Но вратарь хозяев так неудачно сделал это, что мяч подобрал Соболев и отдал на пустые ворота Луису Энрике. Так на 49-й минуте гости снова оторвались на два гола, и казалось, что «Балтика» уже не сможет мобилизовать себя на камбэк. Однако на 81-й минуте она все-таки вернулась в игру. Егор Голенков с подачи Владислава Поспелова попал в штангу, а Илья Петров подкараулил отскок и поразил пустой створ. Более того, потом петербуржцев спас опорник Вильмар Барриос, выбив мяч из ворот на стандарте. Победив 3:2, «Зенит» набрал 18 очков и поднялся на промежуточное третье место, а Соболев и Глушенков укрепили лидерство в гонке бомбардиров с семью и шестью голами.

Несмотря на то что «Локомотив» предпринял определенные меры по стабилизации ситуации, она по-прежнему была очень сложной, и перед домашним матчем с «Крыльями Советов» бронзовый призер прошлого чемпионата занимал 13-е место с шестью очками. Даже несмотря на то что в предыдущем туре москвичи совсем неплохо сыграли против «Зенита» и вели в счете после первого тайма, в итоге они все равно уехали из Санкт-Петербурга пустыми. Так что вторая победа перед трехнедельным перерывом в премьер-лиге железнодорожникам была нужна как воздух.

После безголевой ничьей в первом тайме на 53-й минуте Николай Комличенко вывел хозяев вперед, с лета вонзив отскочивший к нему мяч в сетку. Однако на 67-й минуте гости сравняли счет, когда Амар Рахманович замкнул прострел с правого фланга Никиты Салтыкова. Как тут не отметить, что 22-летний россиянин принадлежит именно «Локомотиву» и недавно был арендован самарским клубом. И это еще красно-зеленым повезло, что Кирилл Столбов затем угодил в штангу, иначе они могли остаться и вовсе без очков. Хотя ничья 1:1 тоже им практически ничего не дала.

Александр Ильин