Пенза вошла в топ-5 городов с доступной арендой однокомнатных квартир

Пенза вошла в число городов с самой доступной арендой однокомнатных квартир. По данным аналитиков «Циана», на съем «однушки» здесь уходит 25% средней зарплаты. Данные по зарплатам аналитики взяли из базы ФСГС за первое полугодие 2026 года, за вычетом НДФЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Помимо Пензы, самая доступная аренда зафиксирована в Новокузнецке, Тольятти, Липецке и Тюмени, там она составляет 24–26% зарплаты. В первых четырех городах это связано с низкими ставками на рынке аренды, в Тюмени — с высокими доходами населения. В Пензе средняя ставка найма однокомнатной квартиры в сентябре 2026 года держится 17,5 тыс. руб. в месяц.

Наименее доступна аренда однокомнатных квартир в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Астрахани — в этих городах на нее уходит 40–54% зарплаты. В первых четырех это объясняется высокими расценками, а Астрахань попала в список из-за минимальных доходов.

Нина Шевченко