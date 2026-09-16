Рютте назвал «дозой адреналина» требования Трампа к НАТО

Требование президента США Дональда Трампа к союзникам по НАТО увеличить военные расходы стало необходимой «дозой адреналина», заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте. По его словам, позиция Вашингтона придала европейским странам «новую решимость» повысить боеготовность альянса и выделить ресурсы, необходимые для укрепления обороноспособности.

«Следует отдать должное президенту Трампу. Я знаю, что он сильно давил в вопросе оборонных расходов, но в конечном счете он прав. Нам была нужна эта доза адреналина»,— сказал господин Рютте на ежегодной лекции на мероприятии британского фонда Ditchley Foundation (цитата по Associated Press).

Среди ключевых сфер для наращивания инвестиций господин Рютте выделил системы ПВО и ПРО, дальнобойное высокоточное оружие, беспилотные комплексы и разведку. Он также напомнил, что только в рамках саммита НАТО в июле страны-участницы анонсировали новые контракты на закупку вооружений на общую сумму более $50 млрд.